Ronaldo foi rei e senhor no El Clasico: assim se gritou depois do Real Madrid-Barcelona

A carregar o vídeo ...

De regresso ao Santiago Bernabéu pela primeira vez desde que deixou o Real Madrid em 2018, Cristiano Ronaldo conseguiu ser figura no triunfo merengue por 2-0 . Isto porque Vinícius Jr. marcou o golo que abriu caminho ao triunfo blanco e celebrou à CR7... com este a ver na bancada. Com efeito, logo antes do apito inicial gerou-se um enorme entusiasmo, entre adeptos e jornalistas, quando se soube que o agora craque da Juventus iria ver a partida ao vivo. Após o apito final do encontro, o entusiasmo não acalmou e das bancadas ouviam-se cânticos por C77 [Vídeo Twitter]