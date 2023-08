A carregar o vídeo ...

Bem-vindo ao Espião Record, o novo projeto em parceria com a Goalpoint. Vamos ter as estatísticas mais relevantes dos jogos dos três grandes no campeonato, com vídeos em direto antes dos jogos. Na edição impressa de Record pode também contar com análise ao que Benfica, Sporting e FC Porto fizeram nas respetivas partidas, bem como um olhar global à jornada.