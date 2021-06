Adeptos portugueses já se fazem ouvir junto ao hotel da Seleção em Munique

A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional pode garantir este sábado (17 horas) o apuramento para os oitavos de final do Euro'2020, mas terá de vencer a poderosa Alemanha, ainda à procura dos primeiros pontos no Grupo F. Se na terça-feira, os mais de 60.000 adeptos húngaros tentaram transformar a Puskás Arena, em Budapeste, num autêntico inferno para a equipa de Fernando Santos, a 'casa' do Bayern Munique apenas está autorizada a abrir as portas a 14.500 espetadores, correspondente a 22% da lotação.