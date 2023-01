Atletismo: melhores lançadores portugueses reunidos com foco nas grandes provas da temporada

A carregar o vídeo ...

A Federação Portuguesa de Atletismo realizou um estágio no setor do lançamento, em Vila Real de Santo António, entre os dias 3 e 13 deste mês. Tendo em vista o Europeu de pista coberta e a Taça da Europa de Lançamentos, ambos em março (e depois o Mundial em agosto), os atletas estiveram em intensa preparação. Estivemos à conversa com Liliana Cá, Jéssica Inchude, Irina Rodrigues, Leandro Ramos e o treinador Carlos Tribuna, que nos contaram as suas expectativas.