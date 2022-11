De Coimbra para Paris: melhores do judo português brilharam nos nacionais e já pensam nos Jogos Olímpicos

A carregar o vídeo ...

Sporting e Benfica conquistaram no último fim de semana, em Coimbra, o título nacional de equipas seniores em masculinos e femininos, respetivamente. Jorge Fonseca, bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, foi uma das principais figuras dos leões na prova realizada em Cernache, com Telma Monteiro, judoca olímpica do Benfica e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro'2016, a comandar as encarnadas ao triunfo no feminino. Jorge Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) juntou-se à dupla do Sporting e Benfica e também falou ao nosso jornal, onde destacou, para além do crescimento que a modalidade tem tido nos últimos anos, o importante apoio dos Jogos Santa Casa.