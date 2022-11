Inclusão e responsabilidade social: Invisuais assistiram ao Portugal-Nigéria com ajuda de relato áudio

A carregar o vídeo ...

Um grupo de 15 invisuais assistiu ao vivo ao Portugal-Nigéria (4-0) no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com recurso a um serviço de audiodescrição específico. Cada um utilizou um rádio através do qual pôde escutar um relato exclusivo e adaptado, numa iniciativa promovida no âmbito do patrocínio dos Jogos Santa Casa à Seleção Nacional, que faz da marca SCML a parceira da FPF em ações de responsabilidade social.