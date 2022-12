Portugal a subir na Ginástica de Trampolim: fez-se história em Sófia

A carregar o vídeo ...

Portugal continua o seu crescimento sustentado na Ginástica de Trampolim. Exemplo disso foram as quatro medalhas (uma de ouro, duas de prata e uma de bronze) obtidas no recente Mundial, realizado em Sófia (Bulgária), entre 16 e 19 de novembro. Falámos com o quarteto campeão mundial - Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Rúben Tavares e Lucas Santos -, com o treinador Luís Santos e com Sofia Correia, que integrou a equipa que conquistou o bronze no All-Around.