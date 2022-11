Seleções nacionais de ténis de mesa continuam a fazer história

A carregar o vídeo ...

Se dúvidas houvesse em relação ao crescimento que o ténis de mesa português tem registado, os resultados da comitiva lusa no Campeonato do Mundo disputado no mês passado, na China, dissimpam-nas por completo. A equipa feminina e a equipa masculina terminaram a prova no 5º lugar, sendo este o melhor desempenho conjunto da modalidade na história dos Mundiais (a equipa masculina igualou o seu melhor registo e a feminina atingiu mesmo uma marca nunca antes alcançada). Nesta reportagem, procurámos conhecer os segredos do sucesso.