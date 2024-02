Advogado diz que Madureira irá falar mas que a mulher deverá ficar em silêncio: «Nem todos reagem da mesma forma à situação...»

A carregar o vídeo ...

Miguel Marques Oliveira, advogado de Fernando e Sandra Madureira, afirmou que o líder dos Super Dragões "irá prestar declarações, em princípio pela tarde de amanhã".



"Irá colaborar com a justiça, como sempre tem feito", começou por dizer aos jornalistas, à saída do TIC do Porto. Questionado sobre se Sandra Madureira também irá falar, o advogado frisou: "nem todos reagem da mesma forma a esta situação. Há uma detenção e há quem lide de uma forma melhor e outra de uma forma menos aprazível. Poderá não prestar declarações em virtude do estado emocional", acrescentou. Por outro lado, Miguel Marques Oliveira adiantou que cerca de cinco ou seis detidos irão falar, mas apenas dois hoje.