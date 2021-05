As imagens do protesto dos Super Dragões... no centro comercial

A carregar o vídeo ...

Dezenas de Super Dragões estiveram ontem no centro comercial junto ao Estádio do Dragão, antes do jogo com o Farense, numa iniciativa contra o facto de poderem ir ao shopping mas não aos estádios. Já esta terça-feira, o FC Porto partilhou o vídeo da iniciativa: "Sentimos o vosso apoio em todo o lado. Ansiosos por voltar a ter-vos connosco nos Estádios", legendaram os azuis e brancos no Twitter. Também Fernando Madureia, líder da claque, partilhou uma imagem do protesto: "Podem ir aos concertos, podem ir ao cinema,só não se pode ir ao futebol... abram as portas!", escreveu.Note-se que há uma semana os suecos do AIK tiveram idêntica iniciativa , 'invadindo' um centro comercial para também deixarem o seu protesto.