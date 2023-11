A carregar o vídeo ...

O FC Porto realizou esta segunda-feira o último treino antes do jogo com o Barcelona, da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões (amanhã, 20h). Pepe e Zaidu, que se lesionaram frente ao V. Guimarães, foram as grandes novidades no relvado do Olival (Vídeo: Record).