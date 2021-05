A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa recordou esta sexta-feira Reinaldo Teles, malogrado dirigente do FC Porto, na homenagem que lhe foi feita, na noite desta sexta-feira, na gala 'O Melhor Treinador' do jornal 'O Gaiense'. O presidente do FC Porto, por vezes com a voz embargada, lembrou o amigo de muitos anos.