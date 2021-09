A carregar o vídeo ...

Pedro Ivo, 10 anos. Um pé direito de qualidade deste jovem que no Miranda Cup 2021 jogou pelo C.D. Lousanense e que na próxima época vai representar o S.C. Farense. Este é um dos vídeos disponíveis no ' Football Kids Fair Play ', um projeto que visa dar a conhecer as qualidades futebolistas e humanas dos mais jovens.