Insólito: jogador do Real Madrid de 2.21 metros sai do autocarro de forma... pouco ortodoxa

Walter Tavares, jogador de basquetebol do Real Madrid, protagonizou, esta segunda-feira, um momento caricato. O pivô da formação merengue preparava-se para sair do autocarro da equipa, que encontra-se a preparar o encontro desta terça-feira com o Olimpia Milano, para a Liga Europeia, quando algo de inesperado de aconteceu. Terá o jogador caído, ou saiu assim por ter 2.21 metros? Eis a questão.