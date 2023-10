João Cancelo não escondeu irritação após ser abordado por adeptos do Barcelona

A carregar o vídeo ...

Num vídeo posto a circular nas redes sociais, é possível ver João Cancelo irritado após ser abordado por adeptos do Barcelona à saída da Ciutat Esportiva Joan Gamper, centro de treinos do clube. "Vocês são muito chatos, meu Deus. Todos os dias aqui, não podemos parar todos os dias. Vamos lá, vamos lá, rápido", disse o internacional português, que acabou por aceder aos pedidos de fotografias apesar do desabafo.