Jovem defesa do Sporting comete penálti surreal em particular pelos sub-20 do México

Jesús Alcántar, jovem defesa contratado pelo Sporting no último mercado de transferências, cometeu na madrugada deste domingo um penálti surreal no triunfo por 2-1 da seleção sub-20 do México no particular contra os Estados Unidos. Após uma sequência de remates e sucessivos cortes no interior da grande área da seleção mexicana, o jovem central agarrou o esférico, num momento de pura desconcentração, e acabou... por ver o árbitro apontar para a marca dos 11 metros.