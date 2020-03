Na Rússia ainda se joga e a claque do Zenit teve este cântico surreal: «Vamos todos morrer»

A carregar o vídeo ...

Será provavelmente um dos mais lamentáveis episódios em torno de toda a crise do coronavírus. Este sábado, naquele que terá sido o evento no mundo com mais adeptos neste fim de semana, a claque do Zenit decidiu entoar um cântico em jeito de gozo para com toda a situação. "Quarentena, quarentena, vamos todos morrer", gritaram os fãs do clube de São Petersburgo, que na partida com o Ural exibiram uma tarja na qual se podia ler "estamos todos infetados pelo futebol e vamos morrer pelo Zenit".