Petr Cech recorda 'matreirice' de Mourinho nas conferências: «Estava sempre um passo à frente»

Petr Cech concedeu uma entrevista à 'Sky Sports' onde lembrou o período que passou com José Mourinho no Chelsea, entre 2004-2007 e 2013-2015, frisando que o treinador português "sempre esteve um passo à frente" dos restantes. "As pessoas têm uma ideia de José Mourinho porque é o que veem na televisão. Ele vai às conferências de imprensa, faz muita coisa. Espero que não se importe que revele isto, mas às vezes chegava à reunião de equipa e dizia 'malta, isto é o que eu quero, isto é o que eu realmente penso, isto é o que fazemos. Mas eu vou à conferência e vou dizer isto e aquilo. Não se surpreendam, é só o que eu quero que eles oiçam'. Eram coisas planeadas, também para retirar pressão da equipa, para fazer jogos mentais com os adversários. Estava sempre à frente. As pessoas esquecem-se que antigamente só podíamos ter 16 jogadores na ficha de jogo, mas ele estava sempre um passo à frente. Podia dizer a Makélélé que não precisava dele por estarmos prestes a jogar contra uma equipa que jogava muito à defesa e contra a qual íamos ter a bola 90% do tempo. Sabíamos exatamente onde estávamos, ele estabeleceu um padrão e nunca queríamos baixar disso", explicou. (Vídeo: Sky Sports)