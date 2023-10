A carregar o vídeo ...

Carlos Queiroz, atual selecionador do Qatar, foi bastante acarinhado no reencontro com a seleção do Irão em Amã, capital da Jordânia, onde as duas formações vão discutir a final de um torneio internacional. O técnico luso recebeu um forte abraço de Ghalenoi, atual selecionador iraniano, e ainda foi recebido no balneário pelos seus ex-jogadores. [Vídeo: Youtube]