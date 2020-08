A carregar o vídeo ...

O Tottenham lançou esta sexta-feira um vídeo promocional do novo documentário sobre o clube, 'All or nothing', com José Mourinho em grande destaque. No 'teaser' podemos ver o treinador português a pedir "agressividade, união e amizade" entre os jogadores. A estreia está marcada para 31 de agosto [Vídeo: Twitter Tottenham]