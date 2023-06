Vaná: «Tenho curiosidade para perceber como seria o Sérgio Conceição fora do FC Porto»

A carregar o vídeo ...

Atualmente no Aris Limassol, Vaná este contratualmente ligado ao FC Porto de 2017 até 2020. O guarda-redes cruzou-se com Sérgio Conceição e não esconde que gostava de o ver assumir um desafio fora de Portugal. Dos azuis e brancos, o brasileiro guarda boas memórias, sendo que há até um grupo de Whatsapp com ex-colegas do clube que se mantém ativo até aos dias de hoje.