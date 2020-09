Wolverhampton veste-se com as cores de Portugal e há quem reaja: «Quem diria que é uma equipa da Premier League»

A carregar o vídeo ...

O Wolverhampton revelou esta sexta-feira as imagens do terceiro equipamento para esta temporada, num novo visual com as cores de Portugal. Na equipa inglesa, orientada por Nuno Espírito Santo, alinham os portugueses (Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha, Pedro Note, Daniel Podence, Diogo Jota e Fábio Silva). De imediato surgiram muitas reações, com por exemplo a Marca a escrever: "Quem diria que é uma equipa da Premier League".