Participa na Liga Record desde o início e analisa esta época: «Ainda me lembro das substituições por carta e telefone»

A carregar o vídeo ...

Filipe Alves participa na Liga Record desde o início, é o gestor da Liga privada "Amigos da Pinga" (Santarém) e tem muitas histórias para contar e dicas para dar. Esta tarde, agora que o campeontato está parado por causa do Mundial, analisa a 1.º fase desta edição com o jornalista Pedro Filipe Pinto, nomedamente o desempenho dos jogadores do Sporting, e deixa conselhos.