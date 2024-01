A carregar o vídeo ...

Américo Branco levou Eduardo Quaresma para o Tondela, em 2021, quando trabalhava nos beirões. O atual diretor desportivo do Fortuna Sittard, que participou esta segunda-feira no 'Mercado Record' , reconhece as qualidades do defesa do Sporting e acredita que, com "consistência" e maior "maturidade", o jovem será "central para um grande nível."