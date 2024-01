António Oliveira sobre Marcos Leonardo, alvo do Benfica: «Ou os clubes estão à espera de uma oportunidade ou andam a dormir»

A carregar o vídeo ...

António Oliveira tem um percurso no Brasil e em vários clubes: Santos, Athletico Paranaense, Cuiabá (duas vezes) e Coritiba. E foi no Santos que treinou Marcos Leonardo, avançado desejado pelo Benfica. O técnico português esteve no 'Mercado Record by ESC Online' e contou como convenceu Jesualdo Ferreira a dar uma oportunidade a um jogador que diz ser um avançado "felino".