As semelhanças e diferenças entre Bento e Vlachodimos: o comparativo da Goalpoint

A carregar o vídeo ...

O Benfica continua com dificuldades em chegar a acordo com o Ath. Paranaense para a contratação de Bento, já que o guarda-redes é visto pelo clube brasileiro como um elemento valioso. Nessa medida, Record, em conjunto com a 'Goalpoint', procurou olhar para as características que tornam o guardião tão fundamental para o emblema de Curitiba e traçar um comparativo com Vlachodimos, jogador com quem Bento vai concorrer se rumar à Luz