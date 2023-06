A carregar o vídeo ...

Martim Neto vai renovar com o Benfica. O médio, de 20 anos, vai continuar ligado ao clube da Luz por mais cinco temporadas, de acordo com o que foi possível apurar. Um volte-face num processo que se arrastava há vários meses. Valter Marques, jornalista de Record, revelou os detalhes no 'Mercado Record by Esc Online'.