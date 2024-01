A carregar o vídeo ...

Igor Campedelli, empresário de Leonardo Lelo, foi convidado na edição matinal desta quarta-feira do Mercado Record e abordou, entre outros temas, a possibilidade do lateral do Casa Pia rumar a outras paragens no futuro. O jogador chegou a ser associado ao Benfica na época passada e, numa altura em que as águias procuram um lateral esquerdo, o agente comentou tal cenário.