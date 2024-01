A carregar o vídeo ...

Daniel Bragança foi cobiçado pelo Olympiacos , mas o clube helénico recebeu como resposta uma 'nega' do Sporting e Rúben Amorim, que não quer abrir mão do médio de 24 anos. O jornalista Mário Duarte abordou a situação, na edição matinal desta quarta-feira do Mercado Record.