Cavani como Cristiano Ronaldo em 2010: «Perguntem ao Alonso...»

No Mundial'2010, logo após a eliminação de Portugal nos oitavos de final diante da Espanha, Cristiano Ronaldo, questionado sobre o rendimento e derrota da Seleção Nacional, limitou-se a dizer "fale com o Carlos Queiroz", o então selecionador. Hoje, após a derrota do Uruguai com Portugal, Edinson Cavani foi também questionado sobre os motivos para o fraco rendimento da celeste e remeteu igualmente para o selecionador, Diego Alonso.



"Sabor amargo por perder. Sabemos que temos um grande potencial para fazer mais. Custa, pois perder pontos num Mundial é complicado. Fica sabor amargo. Há coisas para melhorar e há que preparar o próximo jogo como uma final, pois é a hipótese que temos de dar o passo que pretendemos nesta fase de grupos. O que se passa? Pergunte a Alonso... ele poderá falar mais taticamente sobre o que está a acontecer. É futebol, às vezes as coisas saem, noutras não. É preparar o próximo encontro. Vamos tentar corrigir e fazer as coisas melhor."