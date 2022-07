A carregar o vídeo ...

O Sporting divulgou esta sexta-feira a camisola alternativa para a nova temporada. "'Lead the Pride' é o mote que dá nome ao segundo capítulo da trilogia 'Heart of Lioness', mais uma vez com as leoas a assumirem o comando e a mostrarem o caminho à família sportinguista", escrevem os verde e brancos no site oficial