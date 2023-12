Amorim e a confusão em Guimarães: «Aconteceu no Dragão e não vamos admitir isso mais uma vez»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim explicou, em plena conferência de imprensa após o Vitória-Sporting, o que originou a confusão entre os bancos das duas equipas na etapa final da partida . Em declarações aos jornalistas, o treinador do Sporting diz que um elemento dos vimaranenses que estava fora do terreno de jogo acabou por empurrar um jogador do Sporting. Na sequência, Amorim lembrou ainda o caso dos coletes azuis no Estádio do Dragão.