Frederico Varandas: «Eu sou médico e posso afirmar que os jogadores não têm Covid»

Visivelmente agastado com toda a situação vivida em torno de Nuno Mendes e Andraz Sporar, devido aos falsas positivos à Covid-19 que tiraram a dupla do duelo com o FC Porto, Frederico Varandas surgiu esta terça-feira na sala de conferências de imprensa do Municipal de Leiria para explicar todo o processo e deixar duras críticas à forma como tudo foi realizado.