A carregar o vídeo ...

Depois da festa na partida de Vila de Conde , mais euforia na chegada a Alvalade. Centenas de adeptos esperaram o autocarro do Sporting esta madrugada depois da vitória frente ao Rio Ave , com petardos e cânticos, com uma forte presença policial. Recorde-se que os leões estão agora a 4 pontos do título.