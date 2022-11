A carregar o vídeo ...

Após o primeiro golo do Sporting ao V. Guimarães, a Juve Leo mostrou em Alvalade uma tarja de apoio a Rúben Amorim. "Amorim, a culpa não é tua", podia ler-se. Confrontado com o sucedido, o treinador agradeceu e lembrou a importância de as divergências acabarem.