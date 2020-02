Água aromatizada, uma solução fácil e funcional

Olá a todos, espero que a vossa semana tenha sido boa, e que comecem a aproveitar da melhor forma a melhoria que já se faz sentir lá fora, aproveitando para apanhar ar e aumentando a vossa atividade física.





Esta semana, e depois de todas as dúvidas que recebi por email, sobre o artigo anterior, resolvi explorar um bocadinho mais o assunto da desidratação. A verdade, é que muitos de vocês me escreveram relatando as dificuldades que têm em introduzir uma rotina de ingestão de água.Por isso mesmo, e para vos tentar ajudar, esta semana será dedicada a estratégias que vos ajudem a melhorar este aspeto tão fundamental para uma saúde equilibrada.Mesmo ainda estando no Inverno, tal como disse a semana passada, as perdas hídricas existem, e apesar de não serem tão elevadas como quando a temperatura está muito quente, a verdade é que isso faz com tenhamos de redobrar a nossa atenção porque a verdade é que sentimos muito menos sede. Implementar na nossa rotina a ingestão de água de uma forma regular não é uma tarefa tão fácil para toda a gente. Para facilitar esse processo, uma das estratégias utilizadas pode ser optar por consumir água aromatizada com frutas, ervas e especiarias. Acaba por ser solução saborosa e de fácil preparo, além de low carb e pouquíssimo calórica, que é ideal para dar um gostinho e leveza ao dia a dia.Mas já sabem que eu tenho sempre uma segunda intenção em todas as estratégias que dou e, se adicionar ingredientes pode ser uma ajuda na ingestão de água, porque não juntar ingredientes com propriedades específicas que potenciem a saúde?Além do sabor, as propriedades dos alimentos incluídos nas receitas fazem com que a bebida ganhe novas propriedades nutricionais. A água aromatizada pode tornar-se numa bebida funcional, que acaba por trazer grandes duas vantagens para a saúde: a hidratação e os benefícios dos ingredientes que ela leva.Existe o mito que devemos ingerir dois litros de água por dia, mas isso não é padronizado para toda a gente. A quantidade de água a ser ingerida por cada indivíduo, deve levar em consideração fatores individuais e ambientais, entre outros. Sendo assim, não é possível estipular uma quantidade fixa que seja adequada para todos.E os praticantes de atividade física regular e intensa devem manter-se ainda mais atentos a esta situação, recomendando-se a ingestão de água durante a atividade para manter a hidratação.Para além disso, outra questão importante de ressalvar, é a de que não fazemos reservas de água no corpo. Sendo assim, a boa hidratação é conquistada através de uma ingestão constante, e não por grandes volumes em poucos horários de consumo.Assim, e para vos motivar a aumentar o vosso consumo de água, vou falar-vos ao longo da semana de vários ingredientes que podem juntar à vossa água e que, para além de vos ajudarem a hidratar, vão também ser um estímulo à melhoria da vossa saúde.Boa semana e bons treinos!