Já começou a recuperar das festas de Natal e Ano Novo?

O Natal ficou para trás, espero que tenha sido bom com muito amor e felicidade à mistura! Contudo já sabem qual a minha maior preocupação, certo?





Sente que houve muitos exageros na semana do Natal? Continua a manter a sensação de enfartamento ou azia? Acredite que a maior parte das pessoas deve estar a sentir exatamente a mesma coisa.Quando existe uma ingestão elevada e repentina de alimentos mais gordos, açucarados ou com um grande teor em álcool, normalmente o nosso corpo reage como se estivesse a sofrer uma agressão – daí os sintomas de mal-estar.O que acontece é a acumulação de substâncias tóxicas, que não são naturais e que, nesta altura, acabam por acumular-se no nosso organismo e precisam de ser excretadas.A boa notícia é que o nosso corpo está preparado para recuperar destes abusos. Tudo o que precisamos é de desintoxicar, através de uma limpeza natural, que apenas precisamos de potenciar consumindo os alimentos que ajudam neste processo.A velocidade desta recuperação está muito associada ao estilo de vida que a pessoa levava antes das férias. Quanto pior a alimentação que a pessoa tinha antes do Natal, muito mais difícil será essa desintoxicação. Quanto mais saudável e controlada a pessoa tiver sido, mais rápida e natural é a recuperação.O primeiro passo é investir na hidratação. Quem reforça esta informação é a OMS (Organização Mundial de Saúde) que recomenda a ingestão de água pura! Nada de sumos, frutas ricas em água, refrigerantes ou outras bebidas! Se quiser ser mais específico e fazer um cálculo adequado à quantidade de água que deve ingerir, é saber que deve ingerir 35 ml de água por cada kilo de peso que tiver, fazer a conta e ingerir a quantidade de água que lhe der no total.Depois de tratada a questão da hidratação, é importante perceber como comer: alimentos leves (com pouca gordura), verduras, legumes, frutas e hortaliças muito recomendados.Por isso, para além de regressar à sua alimentação controlada, é aconselhado que também regresse ao ginásio e caminhe ao ar livre – mesmo que os dias não sejam convidativos.Lembre-se, o grande objetivo é recuperar dos efeitos na saúde provocada por estes excessos. Depois de tanta gordura, sal e açúcar é natural que, até no seu grau de cansaço, isso se manifeste.Assim, ao longo desta semana, e como vem sendo hábito, vou deixar-vos algumas estratégias simples para conseguirem recuperar a saúde e o bem-estar depois de uma temporada de festas.Assim, ao longo desta semana, e como vem sendo hábito, vou deixar-vos algumas estratégias simples para conseguirem recuperar a saúde e o bem-estar depois de uma temporada de festas.Boa recuperação!!