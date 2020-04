Mesmo de quarentena, aproveite a sua Páscoa

Olá a todos, já estavam a estranhar a ausência dos meus artigos quinzenais, certo?





Por isso mesmo, hoje quis explicar o motivo dessa ausência de quase dois meses…. É que a vossa querida nutricionista estava grávida e o bebé resolveu nascer duas semanas mais cedo, não me permitindo escrever a quantidade de artigos necessária para a publicação que vocês estavam habituados. Com ele quase a fazer dois meses, finalmente consegui sentar-me ao computador para voltar a escrever para vocês, mesmo a tempo de vos ajudar com este período de Páscoa que será tão diferente dos anos anteriores, mas que merece ser comemorada na mesma.É verdade, esta será uma Páscoa diferente, muito provavelmente com a família reduzida aos membros mais próximos, em vez de uma grande reunião como manda a tradição… Contudo, se é uma altura em que existem alterações de rotinas, e sentimos que a intensidade dos nossos dias aumentou muito, é muito importante comemorar as datas festivas que consideramos importantes da melhor forma que conseguirmos.Por isso mesmo, quer esteja em casa com alguns elementos da família ou mesmo se estiver sozinho, faça questão de preparar alguns dos seus pratos favoritos e ponha uma mesa bonita para esta época! Já sabem que a comida tem um papel fundamental no nosso humor e, nesta fase em que a ansiedade atinge níveis muito elevados, é importante sentir que não estamos prisioneiros do mesmo controlo que tentamos manter nos dias "normais".Contudo, é preciso ter em mente que a Páscoa é um dia, e por isso pode "relaxar", mas só nesse dia, o que é uma vantagem para não ter um impacto tão grande como o Natal, por exemplo.Por isso mesmo, fora do domingo de Páscoa, a palavra-chave é: CONTROLO! Pode comer chocolate, mas não passar o dia todo a comer este alimento em quantidades exorbitantes. Coma com consciência e moderação. Também pode alternar o consumo moderado do chocolate com refeições saudáveis, principalmente para quem tem o objetivo de controlar ou perder peso. Não há necessidade de estringir tudo, mas coma com moderação e não coma como se o mundo fosse acabar amanhã. Tente seguir sua rotina normalmente, pelo menos dentro da rotina que conseguiu construir em casa neste tempo de quarentenaPor isso mesmo, esta semana vou dar algumas dicas e receitas para que, apesar de ser uma Páscoa diferente, faça dela a melhore mais controlada possível.Boa semana e protejam-se!