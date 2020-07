Domingo (12 de julho)

Beba mais água do que você acha que precisa





Não é segredo para ninguém que a desidratação produz uma sensação que é facilmente confundida com fome. Essa situação é mais comum do que se imagina. Muitas pessoas vivem num estado de desidratação crónica, o que acaba por provocar fraqueza e dificuldade de concentração. Consumir pelo menos o 1,5L de água recomendados por dia manterá o seu corpo equilibrado, sua mente alerta e previne a tal sede que o faz pensar estar com mais fome.