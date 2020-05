Por que mulheres não devem ingerir bebida alcoólica na mesma quantidade dos homens?





As mulheres, possuem menor quantidade de água e volume sanguíneo, para além de menor número de enzimas hepáticas para metabolizar o álcool. Por isso mesmo, a sua tolerância a uma determinada dose de álcool será menor quando comparada com a tolerância de um homem à mesma quantidade álcool ingerida. É óbvio que a própria estatura da mulher e do homem influenciam esta tolerância, mas há uma clara diferença na tolerância de cada género quando se fala em quantidade de álcool ingerida.Dose recomendada para mulheres: uma dose de cerveja (350 ml) ou uma taça de vinho (175 ml). Homens pode utilizar até duas doses de cerveja (700 ml) ou duas taças de vinho (350 ml).