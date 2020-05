Quarta-feira (6 de maio)

Pense antes de comer… em vez disso, mexa-se!

É necessário refletir sobre o tem andado a comer. Neste período, as pessoas passam muito tempo paradas, em frente à TV e ao computador, e o gasto calórico tende a ser extremamente baixo. Com isso, as calorias ingeridas serão armazenadas sob a forma de tecido adiposo. É preciso pensar sobre o que está a ingerir para não comer de forma compulsiva.

Em vez disso, tente reservar um momento do seu dia para realizar as atividades físicas e manter-se em movimento. A prática de exercícios como parte dos hábitos diários é muito importante para aumentar a nossa sensação de bem-estar, porque aumentam a liberação de endorfinas e, em consequência, aumentam a capacidade do nosso cérebro sentir prazer.