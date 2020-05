O gin é a bebida menos calórica?





O gin é a bebida de maior teor alcoólico quando comparamos com vinho e cerveja. No entanto, é a que é utilizada em menor volume e quantidade. Quando se está a tentar manter um controlo, fazendo a gestão do peso, a melhor bebida é aquela que conseguimos beber menos.Quando beber, selecione os petiscos que irá comer, melhore a qualidade, evite fritos. Se conseguir acompanhar com água ao mesmo tempo, ainda melhor.