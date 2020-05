Quinta-feira (7 maio)

Construa os seus hábitos alimentares

Cada rotina alimentar é muito particular, e dependente de cada pessoa, não existindo uma receita comum para todos. É preciso ficar atento ao tentar experimentar novas dietas neste momento devendo sempre priorizar o que faz bem para a SUA saúde. O que pode é tentar intervalar as suas refeições, tendo o cuidado de controlar qualidade e quantidade de alimentos. Também pode aproveitar para introduzir novos hábitos, experimentar alimentos e preparações que saiba que são mais saudáveis do que as suas rotinas habituais. Cozinhar mais e desembalar menos.