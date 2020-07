Sábado (11 de julho)

Aprecie o sabor dos alimentos e não a quantidade





A satisfação em comer pode estar no mastigar sem rapidez, sentindo o sabor real do alimento. Com isso, damos tempo ao nosso cérebro de assimilar a mensagem da saciedade, contribuindo para que o organismo fique saciado durante mais tempo. Uma estratégia que funciona bem é colocar no prato a comida de maneira atrativa. É interessante apostar em alimentos coloridos, porque vão incentivar a vontade de saborear tranquilamente.