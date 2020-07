Faça exercício de forma regular



É verdade que fazer exercício dá fome, mas isso não quer dizer que irá, necessariamente, comer mais. Na realidade, o apetite é uma interação complexa de fatores, e é difícil generalizar esse processo. O facto é que a libertação de serotonina atua não só na regulação do sono, do humor e das funções cognitivas, mas também na saciedade.





Vários estudos apontam que níveis baixos de serotonina se relacionam com um aumento do desejo de ingerir doces e hidratos de carbono. Por isso, a prática de exercícios físicos acaba por ser uma aliada em diversos eixos: no controlo da ansiedade, do apetite e do aumento do gasto calórico.