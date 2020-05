Álcool e desempenho desportivo





A ingestão de bebidas alcoólica em excesso pode comprometer a saúde e o desempenho desportivo. Alguns dos efeitos a que esse consumo está associado são:· Obesidade· Diabetes e aumento da dificuldade do controlo da glicémia· Alterações hepáticas· Pode afetar a densidade óssea· Redução da capacidade cognitiva e do tempo de reação· Pioria da síntese proteica no período de recuperação· Aumento da desidratação