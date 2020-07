Sexta-feira (31 de julho)

Frutas, verduras e legumes em todas as refeições



Frutas, legumes e verduras são ricos em vitaminas, minerais e fibras. Por esse motivo, devem marcar presença diária na alimentação do idoso. Uma dica para promover esse consumo é preferir hortaliças e frutas da estação, pois é nesse período que elas estão mais nutritivas e baratas. Alimentos que tenham maior durabilidade também são boas escolhas, sendo que vegetais congelados podem ser uma boa opção neste momento uma vez que as suas propriedades nutricionais são mantidas.