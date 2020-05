O mito da barriga de cerveja





A cerveja tem vindo desde sempre a estar associada ao aumento do perímetro abdominal, a famosa barriga de cerveja. A verdade, é que a ingestão moderada até 30 g de álcool/dia não tem correlação com aumento da gordura abdominal. Portanto, uma lata de 350 ml de cerveja, que contém 22,5 g de álcool, não interfere no aumento da do perímetro abdominal.Já um consumo superior a 48 g de álcool/dia de qualquer bebida alcoólica, seja cerveja, vinho, gin ou outra, tem, sim, correlação positiva com o aumento perímetro abdominal. Isto vem reforçar a ideia e a importância do equilíbrio quando se fala de qualquer bebida alcoólica.