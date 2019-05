Cristiano Ronaldo no Mónaco a apoiar Lewis Hamilton

Cristiano Ronaldo está em Monte Carlo e passou pela "box" da Mercedes-AMG Petronas, onde esteve com Lewis Hamilton.

No dia em que se realizam os treinos livres para o GP do Mónaco em Fórmula 1 do próximo fim-de-semana, o craque português não só fez um "tour" pela garagem da Mercedes no traçado monegasco como ainda esteve à conversa com o grande favorito à vitória na corrida do próximo domingo.

O português, tal como muitas vezes acontece, fez-se acompanhar do filho mais velho, Cristianinho, e dos amigos José Semedo e Miguel Paixão.