«200 milhões para o Ronaldo? É um absurdo, afasta as pessoas do futebol»

Recentemente confirmado como novo diretor desportivo do RB Leipzig, Max Eberl enfrentou esta sexta-feira a imprensa alemã pela primeira vez desde que assumiu o cargo e, para lá de ter falado de vários temas em torno da atualidade do clube da Bundesliga, deixou uma declaração bastante forte a propósito do caminho que o futebol tem tomado. E deu o exemplo de Cristiano Ronaldo, a propósito da possível ida do português para a Arábia Saudita."Temos de manter os nossos pés bem assentes no chão. O Mundial no Qatar também deu azo a muitas discussões sobre se devemos ou não comercializar o evento. Há um debate sobre se é certo ou errado. A minha oportunidade é que tudo deve estar subordinado ao jogo. O jogo está em primeiro lugar, não o negócio que gira em torno do futebol. Espero que as discussões que têm havido mostrem o que é certo e necessário para o futebol. Claro que é preciso dinheiro para comprar jogadores, mas não podes passar certos limites. Falei sobre isso quando foi a transferência do Neymar em 2017. Quando vejo falarem de 200 milhões para o Ronaldo por duas épocas, pensei que é um absurdo. São coisas do outro Mundo. Isto afasta as pessoas do futebol", declarou Max Eberl.